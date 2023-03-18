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В КНДР 800 тыс. человек за сутки вступили в армию «для борьбы с США»

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:53

В Северной Корее около 800 тыс. человек за сутки добровольно вступили или повторно зачислились в армию «для борьбы с США». Об этом сообщает местная государственная газета Rodong Sinmun.

Зачислиться в армию решили студенты и рабочие. Издание пишет, что число добровольцев только будет увеличиваться во всех регионах КНДР в качестве проявления патриотической решимости «искоренить американских империалистов и их марионеток-предателей».

«Провокации ядерной войны США и их врагов-изгоев, нарушающие суверенитет и интересы безопасности КНДР и находящиеся на рекордно высоком уровне по своему агрессивному характеру и масштабам, достигают крайнего предела, терпеть который больше невозможно», — сообщает Rodong Sinmun.

16 марта КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17», что стало ответом на учения США и Южной Кореи в регионе. Запуском руководил лично Ким Чен Ын, который присутствовал на испытаниях вместе со своей дочерью.

Ракета была запущена с аэродрома в Пхеньяне. Она пролетела 1000 километров, максимальная высота траектории превысила 6000 километров. Ракета провела в воздухе примерно 67 минут и упала в Японском море, примерно в 250 километрах к западу от острова Осима.

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