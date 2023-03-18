Россия и Иран договорились о безвизе для туристических групп

В 2023 году заработает соглашение между Россией и Ираном о безвизовых поездках для туристических групп. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишет РБК.
Россияне смогут посещать Иран по спискам без получения визы в группе от 5 до 50 человек и находиться там до 15 дней. В ближайшее время страны подпишут меморандум в сфере туризма, отметил Решетников.
Список российских туроператоров, которые будут формировать туристические группы, уже согласован, в него вошли 260 компаний. Перечень передали иранским властям.
Соглашение о взаимном безвизе было подписано еще в марте 2017 года и вступило в силу в июле 2021-го. Однако так и не заработало из‑за коронавирусных ограничений. В феврале 2023 года посол Ирана в России Казем Джалали подтвердил готовность ввести безвиз, если российская сторона проявит такое желание.