Россия и Иран договорились о безвизе для туристических групп

Соглашение о взаимном безвизе было подписано еще в марте 2017 года и вступило в силу в июле 2021-го. Однако так и не заработало из‑за коронавирусных ограничений. В феврале 2023 года посол Ирана в России Казем Джалали подтвердил готовность ввести безвиз, если российская сторона проявит такое желание.