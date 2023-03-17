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Ким Бейсингер сыграет в ремейке «9 ½ недель». Его выпустит Prime Video

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:37

Американская актриса Ким Бейсингер, известная по фильмам «Никогда не говори „никогда“» и «Пылающая равнина», снимется в ремейке прославившей ее эротической мелодрамы «9 ½ недель». Об этом сообщил Daily Mail.

По информации издания, новую версию «9 ½ недель» выпустит стриминговый сервис Prime Video. В планах платформы — представить сериал по мотивам одноименного романа Элизабет Макнейл.

Шоу, как отмечает СМИ, будет состоять из десяти эпизодов и более точно, чем оригинальный фильм, расскажет о событиях из книги. Бейсингер сыграет в проекте роль университетского профессора.

Съемки сериала начнутся летом 2023 года в Лондоне и Манчестере. Какие еще артисты примут участие в них, пока неизвестно. Daily Mail предполагает, что на главные роли выберут не слишком известных актеров.

Книга «9 ½ недель» вышла в 1978 году, а ее экранизация появилась спустя восемь лет. Фильм рассказал об отношениях инвестора Джона Грея и разведенной сотрудницы картинной галереи Элизабет МакГроу. Главные роли исполнили Микки Рурк и Ким Бейсингер.

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Ким БейсингерМикки РуркДжон Грей
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