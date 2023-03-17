Владимир Путин сменил губернатора Смоленской области

«Василий Николаевич, у вас очень хороший, действительно, опыт работы в правительстве Российской Федерации, причем на таких важнейших направлениях, как жилищно-коммунальное хозяйство, стройка, а в последнее время вы директор департамента регионального развития правительства Российской Федерации. И конечно, очень рассчитываю на то, что все эти знания, ну и, прямо скажем, хорошие контакты в правительстве России с коллегами позволят вам эффективно решать стоящие перед областью задачи», — заявил Владимир Путин.