Владимир Путин сменил губернатора Смоленской области

Губернатор Смоленской области Алексей Островский покинул пост по собственному желанию. Временно исполняющим его обязанности президент России Владимир Путин назначил Василия Анохина, сообщил сайт Кремля.
Глава страны подписал соответствующий указ, согласно которому он принял отставку Островского и передал его полномочия Анохину. Анохин ранее, до 2018 года, был заместителем Островского.
Островский находился на посту главы региона с 2015 года. До этого, с 2012 года, он занимал пост врио губернатора Смоленской области.
Анохин же в последнее время работал заместителем руководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина. С января 2021 года он возглавлял департамент регионального развития правительства.
«Василий Николаевич, у вас очень хороший, действительно, опыт работы в правительстве Российской Федерации, причем на таких важнейших направлениях, как жилищно-коммунальное хозяйство, стройка, а в последнее время вы директор департамента регионального развития правительства Российской Федерации. И конечно, очень рассчитываю на то, что все эти знания, ну и, прямо скажем, хорошие контакты в правительстве России с коллегами позволят вам эффективно решать стоящие перед областью задачи», — заявил Владимир Путин.