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Энн Хэтэуэй снимется в новом фильме Дэвида Роберта Митчелла — автора «Оно» и «Под Сильвер-Лэйк»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:37

Американская актриса Энн Хэтэуэй, известная по ролям в «Дневниках принцессы» и «Стажере», снимется в новом фильме Дэвида Роберта Митчелла — автора хоррора «Оно» и драмы «Под Сильвер-Лэйк». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Сценарий проекта, у которого пока нет названия, напишет сам Митчелл. Он намерен начать съемки осенью 2023 года. Митчелл выступит продюсером картины вместе с Джеем Джеем Абрамсом, Ханной Мингелла и Мэттом Джексоном.

Разработкой фильма займутся компании Warner Bros. Pictures, Bad Robot и Jackson Pictures. Исполнительными продюсерами ленты станут Джейк Вейнер и Крис Бендер из Good Fear Content.

Какую роль исполнит Хэтэуэй, пока не раскрывается. Также неизвестно кто, помимо нее, примет участие в фильме. При его съемках будут задействованы камеры Imax, что может указывать на масштабный и зрелищный проект.

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