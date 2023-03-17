Американская актриса Энн Хэтэуэй, известная по ролям в «Дневниках принцессы» и «Стажере», снимется в новом фильме Дэвида Роберта Митчелла — автора хоррора «Оно» и драмы «Под Сильвер-Лэйк». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Сценарий проекта, у которого пока нет названия, напишет сам Митчелл. Он намерен начать съемки осенью 2023 года. Митчелл выступит продюсером картины вместе с Джеем Джеем Абрамсом, Ханной Мингелла и Мэттом Джексоном.
Разработкой фильма займутся компании Warner Bros. Pictures, Bad Robot и Jackson Pictures. Исполнительными продюсерами ленты станут Джейк Вейнер и Крис Бендер из Good Fear Content.
Какую роль исполнит Хэтэуэй, пока не раскрывается. Также неизвестно кто, помимо нее, примет участие в фильме. При его съемках будут задействованы камеры Imax, что может указывать на масштабный и зрелищный проект.