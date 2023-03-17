The Chemical Brothers опубликовали сингл «No Reason»

«Том Роулендс и Эд Саймонс возвращаются в прошлое, когда они почти не пользовались услугами именитых вокалистов и строили весь звук вокруг пары эффектных семплов. К этому прибавляется хаус конца восьмидесятых, на котором дуэт вырос.

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Вообще, иссушенный и порой одномерный звук The Chemical Brothers давно должен был надоесть, но, наверное, все дело в том самом умении найти нужную фразу и крутить всю историю вокруг нее».