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The Chemical Brothers опубликовали сингл «No Reason»

Денис Ламехов
Сегодня в 21:06

Британский электронный дуэт The Chemical Brothers выпустил композицию «No Reason». Ее можно послушать здесь.

На борту — зашкаливающий от числа ударов бит, эйсид-хаусовый саксофон, вокальные хуки. Самое примечательное — семпл из записанного в 1979 году трека «Courts or Wars» группы Second Layer. Такое название носил сайд-проект Эдриана Борланда, сооснователя крупного английского постпанк-коллектива The Sound.

Последний к текущему моменту альбом The Chemical Brothers «No Geography» увидел свет в 2019-м. За ним последовали синглы «The Darkness That You Fear», «Work Energy Principle» и архивный трек «Cylinders».

«Афиша Daily» добавила «No Geography» в список лучших пластинок года. Тогдашний музыкальный редактор нашего издания Николай Овчинников писал:

«Том Роулендс и Эд Саймонс возвращаются в прошлое, когда они почти не пользовались услугами именитых вокалистов и строили весь звук вокруг пары эффектных семплов. К этому прибавляется хаус конца восьмидесятых, на котором дуэт вырос.

Вообще, иссушенный и порой одномерный звук The Chemical Brothers давно должен был надоесть, но, наверное, все дело в том самом умении найти нужную фразу и крутить всю историю вокруг нее».
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Николай ОвчинниковЭд Саймонс
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