The Chemical Brothers опубликовали сингл «No Reason»

Британский электронный дуэт The Chemical Brothers выпустил композицию «No Reason». Ее можно послушать здесь.
На борту — зашкаливающий от числа ударов бит, эйсид-хаусовый саксофон, вокальные хуки. Самое примечательное — семпл из записанного в 1979 году трека «Courts or Wars» группы Second Layer. Такое название носил сайд-проект Эдриана Борланда, сооснователя крупного английского постпанк-коллектива The Sound.
Последний к текущему моменту альбом The Chemical Brothers «No Geography» увидел свет в 2019-м. За ним последовали синглы «The Darkness That You Fear», «Work Energy Principle» и архивный трек «Cylinders».
«Афиша Daily» добавила «No Geography» в список лучших пластинок года. Тогдашний музыкальный редактор нашего издания Николай Овчинников писал:
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Вообще, иссушенный и порой одномерный звук The Chemical Brothers давно должен был надоесть, но, наверное, все дело в том самом умении найти нужную фразу и крутить всю историю вокруг нее».