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Индия ограничила срок пребывания россиян по электронным визам

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:54

Власти Индии ограничили максимальный возможный срок пребывания россиян с электронными туристическими визами. Теперь он составит 180 дней в год, сообщил «Интерфакс».

Период непрерывного пребывания при этом не должен превышать 90 дней, это ограничение существовало и ранее. Однако общее число дней нахождения в стране прежде превышало полгода.

Новые правила распространятся в том числе на россиян, которые получили электронные визы в прошлом. Посольство России в Индии порекомендовало гражданам обновить уже оформленные документы.

«За дополнительной информацией можно обращаться в региональные отделения регистрации иностранцев (Foreigners Regional Registration Office) МВД Индии», — добавили в дипмиссии.

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