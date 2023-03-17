Индия ограничила срок пребывания россиян по электронным визам

Власти Индии ограничили максимальный возможный срок пребывания россиян с электронными туристическими визами. Теперь он составит 180 дней в год, сообщил «Интерфакс».
Период непрерывного пребывания при этом не должен превышать 90 дней, это ограничение существовало и ранее. Однако общее число дней нахождения в стране прежде превышало полгода.
Новые правила распространятся в том числе на россиян, которые получили электронные визы в прошлом. Посольство России в Индии порекомендовало гражданам обновить уже оформленные документы.
«За дополнительной информацией можно обращаться в региональные отделения регистрации иностранцев (Foreigners Regional Registration Office) МВД Индии», — добавили в дипмиссии.