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Российские рейсы летом будут планово обслуживаться в аэропортах Турции

Виктория Шанина
Сегодня в 18:04

В летнем сезоне рейсы российских авиакомпаний будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турции. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Росавиация.

Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин и глава ведомства гражданской авиации Турции Кемаль Юксек встретились в Анкаре, где обсудили вопрос развития авиасообщения между странами. Выяснилось, что обе стороны заинтересованы в сотрудничестве.

«В ходе консультаций было отмечено, что вопрос выполнения полетов российских и турецких авиакомпаний находится на постоянном контроле авиационных властей двух стран», — говорится в сообщении ведомства.

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Росавиация
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