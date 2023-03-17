Российские рейсы летом будут планово обслуживаться в аэропортах Турции

В летнем сезоне рейсы российских авиакомпаний будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турции. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Росавиация.
Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин и глава ведомства гражданской авиации Турции Кемаль Юксек встретились в Анкаре, где обсудили вопрос развития авиасообщения между странами. Выяснилось, что обе стороны заинтересованы в сотрудничестве.
«В ходе консультаций было отмечено, что вопрос выполнения полетов российских и турецких авиакомпаний находится на постоянном контроле авиационных властей двух стран», — говорится в сообщении ведомства.