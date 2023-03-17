Во Флоренции активисты Ultima Generazione облили краской фасад Палаццо Веккьо

По данным La Repubblica, мэр Флоренции Дарио Нарделла лично вмешался, чтобы остановить участников движения. Газета La Nazione сообщает, что рядом оказались рабочие с губками и щетками: сейчас идет реставрация статуй у парадного входа. Мэр отмывал стены вместе с рабочими. Ущерб зданию дворца не нанесен, краска оказалась нестойкой.