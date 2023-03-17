Во Флоренции активисты Ultima Generazione облили краской фасад Палаццо Веккьо

Сторонники движения Ultima Generazione, которое позиционирует себя как природозащитное, облили оранжевой краской стены одного из самых знаменитых зданий Флоренции — Палаццо Веккьо, пишет газета La Repubblica.
Ныне в здании дворца, возведенного в XIV веке, располагается мэрия. Активисты потребовали от властей города отказаться от ископаемого топлива: выбросы от его сжигания выступают одним из драйверов роста температуры на планете.
По данным La Repubblica, мэр Флоренции Дарио Нарделла лично вмешался, чтобы остановить участников движения. Газета La Nazione сообщает, что рядом оказались рабочие с губками и щетками: сейчас идет реставрация статуй у парадного входа. Мэр отмывал стены вместе с рабочими. Ущерб зданию дворца не нанесен, краска оказалась нестойкой.
Ранее Ultima Generazione уже заливали стены итальянского Сената в Риме, театра Ла Скала в Милане, перекрывали движение на дорогах и приклеивали себя к рамам и защитным стеклам знаменитых картин — например, к полотну Боттичелли «Весна» в Галерее Уффици.