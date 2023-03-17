На территории СИЗО «Кресты» стартовали съемки новой части «Майора Грома»

16 марта стартовали съемки фильма «Майор Гром: Игра» — новой части франшизы про Игоря Грома от Bubble Studios и «Плюс Студии». Об этом «Афише Daily» рассказали создатели картины.
Первый съемочный день прошел на территории закрытого изолятора «Кресты». Там снималась масштабная сцена, в которой Игорь Гром (Тихон Жизневский) и его напарник Дима Дубин (Александр Сетейкин) оказались посреди тюремного бунта.
«Полицейским противостояла целая толпа вырвавшихся из камер преступников», — говорится в релизе.
Сражение Грома с заключенными и другие экшн-сцене в фильме ставит школа сценического боя «Кун-До» под руководством Роберта Куна. Группа не впервые работает над хореографией боевых сцен, среди их работ — «Дневной Дозор», «Мажор» и другие.
«„Кун-До“ начали репетировать первый съемочный день раньше основной команды, заранее сделав превиз — специальный ролик, в котором хореографы и каскадеры самостоятельно прорабатывают сцену. Затем они вместе с режиссером адаптируют свои разработки под задачи сцены, актеров в кадре и локации фильма», — рассказывают создатели картины.
Помимо Жизневского и Сетейкина к своим ролям вернутся Алексей Маклаков, Любовь Аксенова и другие. Действие фильма «Майор Гром: Игра» будет происходить спустя год после событий первой части. На Грома обрушится неожиданная популярность: его начнут узнавать на улицах, про него захотят выпустить комикс.
Помимо испытания популярностью Грому придется столкнуться с таинственным суперзлодеем по прозвищу Призрак. Главной локацией фильма вновь станет альтернативный Петербург.
Сценаристы — Артем Габрелянов, Николай Шишкин и Екатерина Краснер. Съемки фильма «Майор Гром: Игра» завершатся осенью 2023 года.