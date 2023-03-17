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На территории СИЗО «Кресты» стартовали съемки новой части «Майора Грома»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:12

16 марта стартовали съемки фильма «Майор Гром: Игра» — новой части франшизы про Игоря Грома от Bubble Studios и «Плюс Студии». Об этом «Афише Daily» рассказали создатели картины.

Первый съемочный день прошел на территории закрытого изолятора «Кресты». Там снималась масштабная сцена, в которой Игорь Гром (Тихон Жизневский) и его напарник Дима Дубин (Александр Сетейкин) оказались посреди тюремного бунта.

«Полицейским противостояла целая толпа вырвавшихся из камер преступников», — говорится в релизе.

Сражение Грома с заключенными и другие экшн-сцене в фильме ставит школа сценического боя «Кун-До» под руководством Роберта Куна. Группа не впервые работает над хореографией боевых сцен, среди их работ — «Дневной Дозор», «Мажор» и другие.

«„Кун-До“ начали репетировать первый съемочный день раньше основной команды, заранее сделав превиз — специальный ролик, в котором хореографы и каскадеры самостоятельно прорабатывают сцену. Затем они вместе с режиссером адаптируют свои разработки под задачи сцены, актеров в кадре и локации фильма», — рассказывают создатели картины.

Помимо Жизневского и Сетейкина к своим ролям вернутся Алексей Маклаков, Любовь Аксенова и другие. Действие фильма «Майор Гром: Игра» будет происходить спустя год после событий первой части. На Грома обрушится неожиданная популярность: его начнут узнавать на улицах, про него захотят выпустить комикс.

Помимо испытания популярностью Грому придется столкнуться с таинственным суперзлодеем по прозвищу Призрак. Главной локацией фильма вновь станет альтернативный Петербург.

Сценаристы — Артем Габрелянов, Николай Шишкин и Екатерина Краснер. Съемки фильма «Майор Гром: Игра» завершатся осенью 2023 года.

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Тихон ЖизневскийАлександр СетейкинАлексей МаклаковЛюбовь АксеноваНиколай Шишкин
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