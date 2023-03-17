На территории СИЗО «Кресты» стартовали съемки новой части «Майора Грома»

«„Кун-До“ начали репетировать первый съемочный день раньше основной команды, заранее сделав превиз — специальный ролик, в котором хореографы и каскадеры самостоятельно прорабатывают сцену. Затем они вместе с режиссером адаптируют свои разработки под задачи сцены, актеров в кадре и локации фильма», — рассказывают создатели картины.