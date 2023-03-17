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Россия отказалась участвовать в международном исследовании знаний школьников

Семён Гудошников
Сегодня в 11:56

Россия отказалась от участия в международном исследовании качества математического и естественно-научного образования TIMSS. С этого года оно не будет проводиться в стране, заявил «Ведомостям» исполнительный директор ассоциации — организатора исследования IEA Дирк Хастедт.

В Рособрнадзоре сказали, что Москва приостановила участие в международных исследованиях качества образования от IEA и ОЭСР из‑за «многосторонних санкций в отношении РФ». В ведомстве сказали, что теперь качество подготовки учащихся будут оценивать «по модели PISA», но без участия ОЭСР.

«В течение трех последних лет российские специалисты досконально изучили этот инструмент измерения и могут обеспечить возможность продолжать мониторинг системы образования с помощью полностью аналогичного инструмента», — отметили там.

Россия участвовала в TIMSS с 1995 года. Последние исследования проводились в 2019 году, в них участвовали почти 8000 школьников из 49 регионов. Тогда страна заняла шестое место, уступив Сингапуру, Гонконгу, Южной Корее, Тайвани и Японии.

В TIMSS оценивается не только уровень знаний по математике и естественным наукам, но и социально-экономическая обстановка, в которой школьники получали знания. Для этого проводится опрос родителей, директоров и учителей. Участие в TIMSS позволяло определять особенности учебного процесса, которые влияют на результаты школьников.

После начала военной операции на Украине ОЭСР приостановила участие России в PISA — другом международном исследовании, которое оценивает образовательные достижения 15-летних учащихся. Страна участвовала в нем с 2000 года.

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ОЭСРМеждународное энергетическое агентствоРособрнадзор
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