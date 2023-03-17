Россия отказалась участвовать в международном исследовании знаний школьников

В Рособрнадзоре сказали, что Москва приостановила участие в международных исследованиях качества образования от IEA и ОЭСР из‑за «многосторонних санкций в отношении РФ». В ведомстве сказали, что теперь качество подготовки учащихся будут оценивать «по модели PISA», но без участия ОЭСР.
«В течение трех последних лет российские специалисты досконально изучили этот инструмент измерения и могут обеспечить возможность продолжать мониторинг системы образования с помощью полностью аналогичного инструмента», — отметили там.
Россия участвовала в TIMSS с 1995 года. Последние исследования проводились в 2019 году, в них участвовали почти 8000 школьников из 49 регионов. Тогда страна заняла шестое место, уступив Сингапуру, Гонконгу, Южной Корее, Тайвани и Японии.
В TIMSS оценивается не только уровень знаний по математике и естественным наукам, но и социально-экономическая обстановка, в которой школьники получали знания. Для этого проводится опрос родителей, директоров и учителей. Участие в TIMSS позволяло определять особенности учебного процесса, которые влияют на результаты школьников.
После начала военной операции на Украине ОЭСР приостановила участие России в PISA — другом международном исследовании, которое оценивает образовательные достижения 15-летних учащихся. Страна участвовала в нем с 2000 года.