Россия отказалась участвовать в международном исследовании знаний школьников

В TIMSS оценивается не только уровень знаний по математике и естественным наукам, но и социально-экономическая обстановка, в которой школьники получали знания. Для этого проводится опрос родителей, директоров и учителей. Участие в TIMSS позволяло определять особенности учебного процесса, которые влияют на результаты школьников.