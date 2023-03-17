В пятницу, 17 марта, онлайн-кинотеатр Okko запускает уик-энд, посвященный российскому сериалу «1703». Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.
Okko подготовил ряд активностей, объединенных тематикой сериала. В их числе — онлайн-викторина, вебкам-игра с актерами сериала, розыгрыш эксклюзивного мерча и многое другое.
В рамках уик-энда вышел совместный проект Okko и «Афиши Daily» — видеоподкаст «Художественный смысл сериала „1703“». Гости выпуска: продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, главред «Афиши Daily» Трифон Бебутов, режиссер сериала «1703» Сергей Сенцов, актеры Гоша Куценко, Кузьма Сапрыкин, Софья Лебедева, Варвара Феофанова, Игорь Грабузов и кинокритик Егор Москвитин.
В подкасте зрители увидят три уникальных эпизода, не попавших в финальную версию сериала, послушают рассказ о процессе съемок, рабочих тонкостях и профессиональных секретах, а также узнают про идею альтернативной концовки и перевоплощения актеров.
Съемка видеоподкаста прошла в камерном зале кинотеатра «Художественный». Okko поделился фотографиями съемочного процесса.
Подкаст «Художественный смысл сериала „1703“» можно послушать в аудиоформате на стриминговой площадке «Звук». Там появятся комментарии кинокритика Евгения Ткачева, не вошедшие в видеоверсию беседы.
Сериал «1703» рассказывает о двух полицейских в мрачном Петербурге, где «ночь никогда не заканчивается, туман не рассеивается». Главные герои — депрессивный опер Гоша и новичок из Москвы Вадик, который мечтает стать стендапером, — расследуют исчезновения трупов девушек из морга, а помогает им вебкам-модель Аврора.
Картина получила главный приз первого российского фестиваля стриминговых сервисов Originals+, а также была награждена за оригинальную музыку. На 14-й Национальной премии «Большая цифра» шоу одержало победу в категории «Детектив/триллер» среди оригинальных сериалов.