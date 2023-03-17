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На Okko стартовал уик-энд сериала «1703». В программе — подкаст с главредом «Афиши Daily»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:01

В пятницу, 17 марта, онлайн-кинотеатр Okko запускает уик-энд, посвященный российскому сериалу «1703». Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.

Okko подготовил ряд активностей, объединенных тематикой сериала. В их числе — онлайн-викторина, вебкам-игра с актерами сериала, розыгрыш эксклюзивного мерча и многое другое.

В рамках уик-энда вышел совместный проект Okko и «Афиши Daily» — видеоподкаст «Художественный смысл сериала „1703“». Гости выпуска: продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, главред «Афиши Daily» Трифон Бебутов, режиссер сериала «1703» Сергей Сенцов, актеры Гоша Куценко, Кузьма Сапрыкин, Софья Лебедева, Варвара Феофанова, Игорь Грабузов и кинокритик Егор Москвитин.

В подкасте зрители увидят три уникальных эпизода, не попавших в финальную версию сериала, послушают рассказ о процессе съемок, рабочих тонкостях и профессиональных секретах, а также узнают про идею альтернативной концовки и перевоплощения актеров.

Съемка видеоподкаста прошла в камерном зале кинотеатра «Художественный». Okko поделился фотографиями съемочного процесса.

Подкаст «Художественный смысл сериала „1703“» можно послушать в аудиоформате на стриминговой площадке «Звук». Там появятся комментарии кинокритика Евгения Ткачева, не вошедшие в видеоверсию беседы.

Сериал «1703» рассказывает о двух полицейских в мрачном Петербурге, где «ночь никогда не заканчивается, туман не рассеивается». Главные герои — депрессивный опер Гоша и новичок из Москвы Вадик, который мечтает стать стендапером, — расследуют исчезновения трупов девушек из морга, а помогает им вебкам-модель Аврора.

Картина получила главный приз первого российского фестиваля стриминговых сервисов Originals+, а также была награждена за оригинальную музыку. На 14-й Национальной премии «Большая цифра» шоу одержало победу в категории «Детектив/триллер» среди оригинальных сериалов.

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Гавриил ГордеевСергей СенцовГоша КуценкоКузьма СапрыкинСофья ЛебедеваВарвара ФеофановаИгорь ГрабузовЕгор МосквитинЕвгений Ткачев
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