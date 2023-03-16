Universal Pictures показал трейлер мультфильма «Руби Гиллан, кракен-подросток»

На ютуб-канале Universal Pictures опубликовали трейлер мультфильма «Руби Гиллан, кракен-подросток» — новой работы анимационной студии Dreamworks, подарившей миру франшизы «Шрек», «Мадагаскар» и «Как приручить дракона».
Новая картина мультипликаторов расскажет о девочке Руби, которая живет среди обычных людей на суше, несмотря на то, что она — морское существо кракен. По мере взросления героине становится все сложнее сохранять в секрете свою суть.
Однажды тайну девочки узнает самовлюбленная и очень популярная среди сверстников русалка по имени Челси. После этого Руби решается отправиться в океан, чтобы научиться управлять своими сверхъестественными силами.
На глубине героиня встречает свою бабушку, которая открывает Руби глаза на то, что означает быть кракеном. «Кракены — величественные существа и благородные защитники», — рассказывает она внучке.
Так Руби узнает, что ее прародители веками оберегали моря от «самых голодных до власти и опасных существ в мире» — русалок. Вскоре юной девочке-кракену придется сделать то же самое, когда ее знакомая Челси раскроет свои темные намерения.
Школьница вступит в эпическую битву с могущественной русалкой. Удастся ли ей одолеть соперницу, станет известно летом 2023 года. Точная дата релиза пока не сообщается.
Героев мультфильма озвучили Лана Кондор, Джабуки Янг-Уайт, Тони Коллетт, Джейн Фонда, Энни Мерфи, Колман Доминго, Сэм Ричардсон и Блю Чапман. Режиссером картины выступил Кирк ДеМикко («Семейка Крудс»).
Над лентой также работали продюсеры Келли Куни Чилелла и Фарин Перл, а также актеры Уилл Форт, Николь Байер, Лиза Коши, Рамона Янг, Эдуардо Франко и Эхо Келлум.