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Хилари Суонк и Алан Ритчсон снимутся в драме «Обыкновенные ангелы»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:25

Двукратная лауреатка «Оскара» Хилари Суонк снимется вместе с актером Аланом Ритчсоном («Легенды завтрашнего дня», «Голодные игры: И вспыхнет пламя») в фильме «Обыкновенные ангелы». Об этом сообщил Deadline.

Картину выпустит студия Lionsgate и режиссер Джон Ганн («Мое свидание с Дрю», «Ты веришь?»). Лента расскажет реальную историю, произошедшую в маленьком американском городке в штате Кентукки.

В центре сюжета окажется парикмахерша Шэрон Стивс, которая вновь обретает смысл жизни, когда встречает вдовца Эда Шмитта. У Эда — две дочери, одной из которых требуется пересадка печени. При этом мужчина едва сводит концы с концами. Шэрон решает помочь Эду и его девочкам во что бы то ни стало.

Суонк и Ритчсон сыграют главных героев истории. Помимо них, в актерский состав фильма войдут Нэнси Трэвис («Я женился на убийце с топором», «Внутреннее расследование») и Тамала Джонс («Касл», «Бриллиантовый полицейский»).

Сценарий будущей ленты написали Мэг Тилли и Келли Фримон Крэйг. Продюсерами выступили Кевин Даунс, Джо Ирвин, Эндрю Ирвин и Роу Ли из Kingdom Story Company, Дейв Мэттьюс из ATO Pictures, Джон Берг из Stampede Ventures, а также Дэвид Бил, Сара Джонсон и Джонатан Дорфман из Green Hummingbird Entertainment.

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Алан РитчсонХилари СуонкДжон ГаннНэнси ТрэвисТамала ДжонсКевин ДаунсДейв МэттьюсСара ДжонсонДжонатан Дорфман
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