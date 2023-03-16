Хилари Суонк и Алан Ритчсон снимутся в драме «Обыкновенные ангелы»

Двукратная лауреатка «Оскара» Хилари Суонк снимется вместе с актером Аланом Ритчсоном («Легенды завтрашнего дня», «Голодные игры: И вспыхнет пламя») в фильме «Обыкновенные ангелы». Об этом сообщил Deadline.
Картину выпустит студия Lionsgate и режиссер Джон Ганн («Мое свидание с Дрю», «Ты веришь?»). Лента расскажет реальную историю, произошедшую в маленьком американском городке в штате Кентукки.
В центре сюжета окажется парикмахерша Шэрон Стивс, которая вновь обретает смысл жизни, когда встречает вдовца Эда Шмитта. У Эда — две дочери, одной из которых требуется пересадка печени. При этом мужчина едва сводит концы с концами. Шэрон решает помочь Эду и его девочкам во что бы то ни стало.
Суонк и Ритчсон сыграют главных героев истории. Помимо них, в актерский состав фильма войдут Нэнси Трэвис («Я женился на убийце с топором», «Внутреннее расследование») и Тамала Джонс («Касл», «Бриллиантовый полицейский»).
Сценарий будущей ленты написали Мэг Тилли и Келли Фримон Крэйг. Продюсерами выступили Кевин Даунс, Джо Ирвин, Эндрю Ирвин и Роу Ли из Kingdom Story Company, Дейв Мэттьюс из ATO Pictures, Джон Берг из Stampede Ventures, а также Дэвид Бил, Сара Джонсон и Джонатан Дорфман из Green Hummingbird Entertainment.