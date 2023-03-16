Хилари Суонк и Алан Ритчсон снимутся в драме «Обыкновенные ангелы»

В центре сюжета окажется парикмахерша Шэрон Стивс, которая вновь обретает смысл жизни, когда встречает вдовца Эда Шмитта. У Эда — две дочери, одной из которых требуется пересадка печени. При этом мужчина едва сводит концы с концами. Шэрон решает помочь Эду и его девочкам во что бы то ни стало.