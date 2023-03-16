Сыграйте в браузерную игру по «Банши Инишерина». Она сделана в стиле Pac-Man

8-битную адаптацию фильма создала студия Cogs & Marvel. Доэрти нужно провести через все лабиринты в ирландской сельской местности, собрав все его отрубленные пальцы по пути, чтобы добраться до паба в центре. По дороге к герою пристают местные жители, в том числе «скучный Колин», который хочет знать, почему он больше не нравится Колму, «местный придурок» Доминик (Барри Кеган) и даже осел Дженни.