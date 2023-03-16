Сыграйте в браузерную игру по «Банши Инишерина». Она сделана в стиле Pac-Man

Номинированный на «Оскар» фильм «Банши Инишерина» превратили в браузерную игру. Пользователям нужно сыграть за персонажа Брендана Глисона, фолк-музыканта Колма Доэрти, и довести его в паб.
8-битную адаптацию фильма создала студия Cogs & Marvel. Доэрти нужно провести через все лабиринты в ирландской сельской местности, собрав все его отрубленные пальцы по пути, чтобы добраться до паба в центре. По дороге к герою пристают местные жители, в том числе «скучный Колин», который хочет знать, почему он больше не нравится Колму, «местный придурок» Доминик (Барри Кеган) и даже осел Дженни.
Перед созданием игры разработчики задались вопросом: «Как можно рассказать всю историю в простой и доступной повествовательной форме?»
«День святого Патрика, как и вдохновивший нас фильм, — это исследование ирландской социокультурной идентичности. На один день в году мы отбрасываем политический и исторический багаж, и остаются только ярко-зеленые шляпы и выпивка. Мы хотели применить такое же драматическое упрощение к такому богатому культурному материалу», — объяснил креативный директор Cogs & Marvel Джон Хозиер-Бирн.
По сюжету герой Колина Фаррелла в «Банши Инишерина» решает выяснить, почему его друг Колм Доэрти, сыгранный Глисоном, перестал с ним общаться, а тот выдвигает отчаянный ультиматум. События будут развиваться так быстро, что приведут к серьезным последствиям.