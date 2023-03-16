В российский кинопрокат выйдут три ленты Франсуа Трюффо: «400 ударов», «Жюль и Джим» и «Нежная кожа»

«Нежную кожу» же критики 60-х годов приняли на удивление холодно. Фильм был номинировал на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, но уступил «Шербурским зонтикам». Этот проигрыш стал ударом для исполнительницы главной роли Франсуазы Дорлеак: лента с ее участием проиграла картине, где снялась ее младшая сестра — Катрин Денев.