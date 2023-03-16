В российский кинопрокат выйдут три ленты Франсуа Трюффо: «400 ударов», «Жюль и Джим» и «Нежная кожа»

Компания Russian World Vision выпустит в российский кинопрокат три картины французского режиссера и классика новой волны Франсуа Трюффо. Об этом «Афише Daily» рассказали представители дистрибутора.
Премьерные показы начнутся в городах России уже 19 марта. В этот день в Москве и Петербурге представят дебютную ленту Трюффо «400 ударов». В Москве фильм обсудит со зрителями литературовед Евгений Жаринов.
На других кинопоказах о новаторстве «400 ударов», работе Трюффо с непрофессиональными актерами, технике съемки «камера-перо» и личном опыте режиссера, который лег в основу картины, расскажут другие кинокритики. Посмотреть расписание встреч можно по ссылке.
Там же можно узнать, на экранах каких городов появятся другие работы Трюффо — драмы «Жюль и Джим» и «Нежная кожа». Премьерные показы запланированы на конец марта. В кинотеатрах же фильмы выйдут 30 марта и 6 апреля соответственно.
Ленту «Жюль и Джим» высоко ценили Жан Ренуар и Стивен Хокинг, а советский киновед Лищинский считал ее самой выдающейся в фильмографии Трюффо. Музыку к истории о любовном треугольнике написал Жорж Делерю — этот саундтрек журнал Time включил в топ-10 лучших в истории.
«Нежную кожу» же критики 60-х годов приняли на удивление холодно. Фильм был номинировал на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, но уступил «Шербурским зонтикам». Этот проигрыш стал ударом для исполнительницы главной роли Франсуазы Дорлеак: лента с ее участием проиграла картине, где снялась ее младшая сестра — Катрин Денев.