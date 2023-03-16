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Чистая прибыль «Газпрома» в 2022 году упала более чем втрое

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:48

Чистая прибыль «Газпрома» в 2022 году составила 747,25 млрд рублей, на 72,2% меньше 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на итоговую отчетность госкомпании.

В прошлом году «Газпром» заработал 7,98 трлн рублей — это рекорд, рост составил 24,9%. Годом ранее выручка составила 6,39 трлн рублей.

В 2021-м чистая прибыль «Газпрома» составляла 2,64 трлн рублей, а 2020-й был убыточным на 707 млрд.

В феврале 2023 года Владимир Путин подписал закон, подготовленный Министерством финансов. «Газпром» вывели из‑под повышенного налога на прибыль при экспорте сжиженного природного газа (СПГ).

По данным «Коммерсанта», в 2022 году добыча газа в РФ упала на 11,8%, до 672 млрд кубометров. Снижение произошло из‑за сокращения «Газпромом» поставок энергоносителя в Европу до исторических минимумов.

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