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Иван Янковский в тизере сериала «Плейлист волонтера»

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:32

Okko выпустил дебютный тизер грядущего сериала «Плейлист волонтера» по мотивам одноименного тру-стори-романа участника поисково-спасательных работ Мршавко Штапича. Премьера драмы состоится в 2023 году в онлайн-кинотеатре.

Сериал расскажет историю битвы за человеческие жизни во время зарождения первых добровольческих поисковых отрядов в стране. Главный герой Штапич, лишившийся семьи и поставивший крест на карьере, оказывается в поисково-спасательном отряде. Там он получает возможность реализовать себя в новой среде и приобрести не просто друзей, а единомышленников.

Работая в отряде, он мечтает избавиться от старых проблем, зависимостей и комплексов, но постепенно осознает, что одних только подвигов для этого мало. Ему предстоит проделать огромную работу над собой.

В восьмисерийной драме снялись Иван Янковский, Шамиль Хаматов, Евгения Громова, Артем Федотов, Дмитрий Чеботарев, Дарья Руденок, Мила Ершова, Марина Васильева, Марго Адаева и Александра Урсуляк.

В качестве режиссера выступил Максим Свешников (франшиза «Три богатыря» и «Контейнер»). Сценарий написал Артем Ляшенко («Потерянные»).

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Иван ЯнковскийШамиль ХаматовЕвгения ГромоваАртем ФедотовДмитрий ЧеботаревДарья РуденокМарина ВасильеваАлександра УрсулякМаксим Свешников
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