Иван Янковский в тизере сериала «Плейлист волонтера»

Okko выпустил дебютный тизер грядущего сериала «Плейлист волонтера» по мотивам одноименного тру-стори-романа участника поисково-спасательных работ Мршавко Штапича. Премьера драмы состоится в 2023 году в онлайн-кинотеатре.
Сериал расскажет историю битвы за человеческие жизни во время зарождения первых добровольческих поисковых отрядов в стране. Главный герой Штапич, лишившийся семьи и поставивший крест на карьере, оказывается в поисково-спасательном отряде. Там он получает возможность реализовать себя в новой среде и приобрести не просто друзей, а единомышленников.
Работая в отряде, он мечтает избавиться от старых проблем, зависимостей и комплексов, но постепенно осознает, что одних только подвигов для этого мало. Ему предстоит проделать огромную работу над собой.
В восьмисерийной драме снялись Иван Янковский, Шамиль Хаматов, Евгения Громова, Артем Федотов, Дмитрий Чеботарев, Дарья Руденок, Мила Ершова, Марина Васильева, Марго Адаева и Александра Урсуляк.
В качестве режиссера выступил Максим Свешников (франшиза «Три богатыря» и «Контейнер»). Сценарий написал Артем Ляшенко («Потерянные»).