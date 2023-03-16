Иван Янковский в тизере сериала «Плейлист волонтера»

Сериал расскажет историю битвы за человеческие жизни во время зарождения первых добровольческих поисковых отрядов в стране. Главный герой Штапич, лишившийся семьи и поставивший крест на карьере, оказывается в поисково-спасательном отряде. Там он получает возможность реализовать себя в новой среде и приобрести не просто друзей, а единомышленников.