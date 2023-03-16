В Москве тестируют нейросети для выявления нарушителей на электросамокатах

В Москве на некоторых магистральных дорогах начали тестировать нейросети для выявления нарушений при передвижении на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника управления столичной Госавтоинспекции Александра Быкова в ходе круглого стола.
«С УВД мы уже заранее прорабатывали вопрос, в том числе подключение нейросети, которую использует Центр организации дорожного движения (ЦОДД) для выявления указанных фактов», — сказал Быков.
Он уточнил, что алгоритмы только фиксируют нарушения ПДД на СИМ. Для их подтверждения автоинспекторы используют столичную систему видеонаблюдения.
На данный момент главная задача, по мнению Быкова, — создать инфраструктуру, необходимую для передвижения на электросамокатах.
«Если есть возможность доехать без нарушений, а основная масса пользователей СИМ у нас добропорядочные законопослушные граждане, они едут без нарушений», — заявил он.
Быков добавил, что технологии выявления нарушений на основе нейросети уже тестируют на магистральных улицах, где действует повышенный скоростной режим.
С 1 марта электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства считаются средствами индивидуальной мобильности. Это значит, что перемещаться на них можно со скоростью не более 25 километров в час по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. Разрешенная максимальная масса СИМ, согласно ПДД, — 35 килограмм.