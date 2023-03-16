В Москве тестируют нейросети для выявления нарушителей на электросамокатах

С 1 марта электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства считаются средствами индивидуальной мобильности. Это значит, что перемещаться на них можно со скоростью не более 25 километров в час по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. Разрешенная максимальная масса СИМ, согласно ПДД, — 35 килограмм.