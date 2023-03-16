Вначале дед пригласил их на чай в свою сторожку, а затем позвал на воскресный обед к себе домой — Хокни и его спутник, как сообщается, «жили в стесненных обстоятельствах». У каждого он купил по картине. Год спустя, когда Уоллес узнал, что художник окончил Королевский колледж искусств в Лондоне с золотой медалью, он пришел в восторг.