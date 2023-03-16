В рамках телепрограммы Би-би-си «Antiques Roadshow» эксперты обнаружили неизвестную раннюю работу Дэвида Хокни — одного из самых дорогих современных художников, отца-основателя поп-арта в Британии. Содержание шоу пересказывает ArtNews.
В рамках «Antiques Roadshow» команда искусствоведов ездит по Великобритании (и иногда — по другим странам, например Канаде и Австралии), призывает местных жителей приносить разного рода исторические и художественные артефакты, а затем устанавливает их подлинность, оценивает стоимость. Отдельный фокус — на истории вещей.
Британец, чье имя не называется, принес на съемки картину, на которой изображен совершенно не свойственный для Хокни деревенский пейзаж в бледно-зеленых и коричневых тонах. Он заявил, что тот продал картину его деду Уоллесу в 1957 году.
Согласно его рассказу, дед познакомился с Хокни, когда трудился на железной дороге в крошечной деревне Тримли-Сент-Мартин в графстве Саффолк на востоке Англии. Уоллес приметил художника и его компаньона на вокзале — они выглядели истощенными и тащили с собой массу художественных принадлежностей.
Вначале дед пригласил их на чай в свою сторожку, а затем позвал на воскресный обед к себе домой — Хокни и его спутник, как сообщается, «жили в стесненных обстоятельствах». У каждого он купил по картине. Год спустя, когда Уоллес узнал, что художник окончил Королевский колледж искусств в Лондоне с золотой медалью, он пришел в восторг.
Дальнейшее исследование показало, что Хокни действительно был в то время в той местности. Он ездил познакомиться с местами, которые вдохновляли Джона Констебла — крупнейшего английского пейзажиста, автора одного из наиболее почитаемых в стране сюжетов. Констебл родился в Саффолке, множество раз изобразил его на картинах.
«Я думаю, у них [Хокни и компаньона] с собой были только зеленые и коричневые краски, потому что они были на мели», — заявил Маас. Он указал, что у написанной маслом на картоне картины грубо отпилен кусок — нынешний владелец в ответ сообщил, что это сделала его мать: работа не помещалась в раму.
Гость программы оценил работу в 10 тыс. фунтов стерлингов (порядка 918 тыс. рублей по текущему курсу), но Маас дал оценку втрое больше — 30 тыс. фунтов (около 2,7 млн рублей). Теперь Би-би-си обратилась за комментарием к самому Хокни — о его реакции пока ничего не известно.
В 2019 году картину Дэвида Хокни «Бассейн с двумя фигурами» продали за 90 млн долларов (примерно 6,88 млрд рублей) — так был побит рекорд Джеффа Кунса, а Хокни стал самым дорогим художником из ныне живущих. Затем Кунс вмешался еще раз: его скульптура была продана за рекордные 91 млн долларов (6,95 млрд рублей). Эту отметку пока никто не преодолел.