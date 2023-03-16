Showtime разрабатывает сериальную версию антиутопического фильма «Гаттака»

Телесеть Showtime разрабатывает сериальную адаптацию антиутопического фильма «Гаттака». Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.
Детали сюжета сериала пока не разглашаются, но источники сообщают, что Алекс Ганса («Родина», «24 часа») назначен шоураннером и исполнительным продюсером. Собеседники подчеркивают, что окончательные договоры пока не подписаны.
Это не первая попытка экранизации «Гаттаки», пишет Variety. В 2009 году Sony Pictures Television пыталась снять свою версию, но не вышло.
Оригинальная «Гаттака» вышла в 1997 году по сценарию и постановке Эндрю Николы, став для режиссера дебютом. Итан Хоук и Ума Турман снялись вместе с Джудом Лоу и Аланом Аркином.
Действие фильма происходит в ближайшем будущем, в котором люди используют евгенику для проверки своих детей на наличие потенциальных генетических дефектов, создавая низший класс «дефектных». Винсент (Хоук), «дефектный», принимает личность генетически «идеального» человека (Лоу), чтобы осуществить свою мечту о космическом путешествии.
После выхода фильм не имел коммерческого успеха, собрав всего 12,5 млн долларов при бюджете в 36 млн. Однако картина получила номинацию «Оскара» за лучшее художественное оформление и номинацию «Золотого глобуса» за лучший оригинальный саундтрек. С тех пор «Гаттака» стал культовым.