Showtime разрабатывает сериальную версию антиутопического фильма «Гаттака»

После выхода фильм не имел коммерческого успеха, собрав всего 12,5 млн долларов при бюджете в 36 млн. Однако картина получила номинацию «Оскара» за лучшее художественное оформление и номинацию «Золотого глобуса» за лучший оригинальный саундтрек. С тех пор «Гаттака» стал культовым.