В Петербурге установили памятник белому пальто. Но коммунальщики его уже убрали

Под фотографиями работы арт-группа написала: «Всем белопальтовым посвящается». Также в посте есть манифест: «Надеть белое пальто — значит осуждать другого человека с позиции сверху и при этом прямо или косвенно указывать, что сам носитель белого пальто ну совершенно не такой, никогда таким не был и никогда не будет. Также такими никогда не будут его дети, внуки, домашние животные и т. д.».