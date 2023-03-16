В Петербурге установили памятник белому пальто. Но коммунальщики его уже убрали

Петербургская арт-группа «Явь» установила памятник белому пальто на набережной реки Фонтанки. Кадры с необычным монументом появились в соцсетях группы.
Манекен в белом пальто с завязанными за спиной рукавами появился 15 марта. Участники «Явь» отмечают, что ни одна скульптура при его создании не пострадала — манекен установили на пустой постамент.
Под фотографиями работы арт-группа написала: «Всем белопальтовым посвящается». Также в посте есть манифест: «Надеть белое пальто — значит осуждать другого человека с позиции сверху и при этом прямо или косвенно указывать, что сам носитель белого пальто ну совершенно не такой, никогда таким не был и никогда не будет. Также такими никогда не будут его дети, внуки, домашние животные и т. д.».
Изданию «Подъем» авторы памятника рассказали, что вдохновились чтением постов в твиттере, сходство со смирительной рубашкой намеренное, а белое пальто не успеет испачкаться, так как его уберут коммунальные службы.
Прогноз арт-группы сбылся. Вечером 15 марта подписчики «Явь» в соцсетях прислали фото постамента уже без памятника.