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В Петербурге установили памятник белому пальто. Но коммунальщики его уже убрали

Виктория Шанина
Сегодня в 10:02

Петербургская арт-группа «Явь» установила памятник белому пальто на набережной реки Фонтанки. Кадры с необычным монументом появились в соцсетях группы.

Манекен в белом пальто с завязанными за спиной рукавами появился 15 марта. Участники «Явь» отмечают, что ни одна скульптура при его создании не пострадала — манекен установили на пустой постамент.

Под фотографиями работы арт-группа написала: «Всем белопальтовым посвящается». Также в посте есть манифест: «Надеть белое пальто — значит осуждать другого человека с позиции сверху и при этом прямо или косвенно указывать, что сам носитель белого пальто ну совершенно не такой, никогда таким не был и никогда не будет. Также такими никогда не будут его дети, внуки, домашние животные и т. д.».

Изданию «Подъем» авторы памятника рассказали, что вдохновились чтением постов в твиттере, сходство со смирительной рубашкой намеренное, а белое пальто не успеет испачкаться, так как его уберут коммунальные службы.

Прогноз арт-группы сбылся. Вечером 15 марта подписчики «Явь» в соцсетях прислали фото постамента уже без памятника.

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