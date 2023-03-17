Что надели бы Белль, Мулан и другие диснеевские принцессы на свою свадьбу? Представляет стилистка

Кеннеди Бингем в начале пандемии работала в свадебном бутике, занимаясь только приемом заказов и отправкой посылок — посетительницы не могли приходить в салон. Тогда она от скуки сняла видео с примеркой необычных платьев. Внезапно ролик стал вирусным, и с тех пор Бингем успела стать одной из самых популярных блогерок, связанных со свадебным контентом, — она известна в тиктоке под псевдонимом @GownEyedGirl.
В какой‑то момент стилистка попыталась представить, как в день своей свадьбы могли бы одеться принцессы Disney. Она считает, что диснеевские персонажи объединяют людей со всего мира, потому что непросто найти человека, который не слышал бы о них. «Я думаю, в этом много по-настоящему человеческого — искать вещи, которые связывают нас друг с другом», — объясняет Бингем.
Свадебная стилистка подобрала платья принцессам, отталкиваясь от их стиля и характера
Белль из «Красавицы и чудовища», как представляет Бингем, надела бы элегантное платье с открытыми плечами, Мулан отказалась бы от традиционного белого цвета, отдав предпочтение серебристому, а Моана выбрала бы наряд, состоящий из отдельного топа и юбки.
По словам тиктокерки, она хотела показать, что нет ничего странного и постыдного в желании выглядеть по-настоящему волшебно на собственной свадьбе. «В 2016–2020 годах был этот странный этап, когда люди как бы насмехались над идеей, что невесты хотят выглядеть как принцессы в день своей свадьбы, — говорит она. — Нет абсолютно ничего плохого в желании выглядеть иначе, но я считаю неправильным продвигать эту идею, унижая невест, которые это делают».