Что надели бы Белль, Мулан и другие диснеевские принцессы на свою свадьбу? Представляет стилистка

По словам тиктокерки, она хотела показать, что нет ничего странного и постыдного в желании выглядеть по-настоящему волшебно на собственной свадьбе. «В 2016–2020 годах был этот странный этап, когда люди как бы насмехались над идеей, что невесты хотят выглядеть как принцессы в день своей свадьбы, — говорит она. — Нет абсолютно ничего плохого в желании выглядеть иначе, но я считаю неправильным продвигать эту идею, унижая невест, которые это делают».