Они сыграли двух незнакомцев, которых связала автомобильная авария. Столкновение стало началом вражды между успешной предпринимательницей, пребывающей в стрессе, и неудачливым наемным работником.
Авария и конфликт изменят жизнь героев, толкнув их на путь взаимных угроз и попыток мести. Судя по трейлеру, история персонажей будет балансировать на грани драмы о силе гнева и абсурдной комедии.
Преьмера шоу на Netflix состоится 6 апреля. В нем, помимо Яна и Вонг, можно будет увидеть Джозефа Ли, Янга Мазино, Дэвида Чу, Патти Ясутаке, Марию Белло, Эшли Парк, Джастина Мина, Мию Серафино, Реми Холта, Эндрю Сантино и Река Ли.
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