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Вышел трейлер фильма «BlackBerry». Он посвящен создании первого в мире смартфона

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:21

На ютуб-канале IFC Films опубликовали трейлер фильма «BlackBerry», посвященного истории бренда мобильных устройств, который создал первый в мире смартфон. Картину поставил режиссер Мэтт Джонсон («Операция „Лавина“», «Гаденыши»).

Он рассказал историю основателей компании Research In Motion Майка Лазаридиса и Дуга Френина, которые объединились с бизнесменом Джимом Балсилли для создания принципиально нового гаджета.

Главные роли в фильме сыграли Джей Баручел, Гленн Ховертон и Мэтт Джонсон. Они представили на экране «историю ослепительного взлета и катастрофического падения первого в мире смартфона».

«„BlackBerry“ — это стремительное путешествие по безжалостно конкурентной Кремниевой долине на головокружительных скоростях», — гласит синопсис картины, которая выйдет на экраны 12 мая.

Сценарий ленты написал Мэттью Миллер на основе книги Джеки МакНиш «Потеря сигнала: Нерассказанная история невероятного взлета и потрясающего падения BlackBerry». Премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале.

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