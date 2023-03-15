Вышел трейлер фильма «BlackBerry». Он посвящен создании первого в мире смартфона

На ютуб-канале IFC Films опубликовали трейлер фильма «BlackBerry», посвященного истории бренда мобильных устройств, который создал первый в мире смартфон. Картину поставил режиссер Мэтт Джонсон («Операция „Лавина“», «Гаденыши»).
Он рассказал историю основателей компании Research In Motion Майка Лазаридиса и Дуга Френина, которые объединились с бизнесменом Джимом Балсилли для создания принципиально нового гаджета.
Главные роли в фильме сыграли Джей Баручел, Гленн Ховертон и Мэтт Джонсон. Они представили на экране «историю ослепительного взлета и катастрофического падения первого в мире смартфона».
«„BlackBerry“ — это стремительное путешествие по безжалостно конкурентной Кремниевой долине на головокружительных скоростях», — гласит синопсис картины, которая выйдет на экраны 12 мая.
Сценарий ленты написал Мэттью Миллер на основе книги Джеки МакНиш «Потеря сигнала: Нерассказанная история невероятного взлета и потрясающего падения BlackBerry». Премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале.