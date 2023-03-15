Вышел отрывок из «Государственного гимна» с Сидни Суини. В нем на большом экране дебютирует Холзи

Незадолго до премьеры 17 марта создатели фильма «Государственный гимн» поделились отрывком. В нем показали трех ключевых персонажей — Пенни Джо (Суини), Левшу (Пол Уолтер Хаузер) и Мэнди (Холзи).
Мрачный комедийный триллер расскажет о группе людей, которые ищут легендарный индейский артефакт — рубашку-призрак народа лакота, имеющий отношение к сложной истории американского Запада. Суини играет официантку-мечтательницу из Нэшвилла, Уолтер Хаузер — одинокого ковбоя в погоне за рубашкой. Их план рушится, когда подруга главаря Мэнди забирает артефакт себе.
В видео показан момент засады Пенни и Левши на заправке. Они трубуют от нее вернуть рубашку.
Режиссер Тони Тост, для которого «Государственный гимн» станет дебютом, назвал эту сцену одной из любимых. «Ни один из этих персонажей не является гладким, опытным преступником ни в малейшей степени, и мне нравится, как Сидни, Пол и Холзи разыгрывают свои отчаянные намерения и показывают дискомфорт с легким комедийным эффектом», — сказал он.