Вышел отрывок из «Государственного гимна» с Сидни Суини. В нем на большом экране дебютирует Холзи

Режиссер Тони Тост, для которого «Государственный гимн» станет дебютом, назвал эту сцену одной из любимых. «Ни один из этих персонажей не является гладким, опытным преступником ни в малейшей степени, и мне нравится, как Сидни, Пол и Холзи разыгрывают свои отчаянные намерения и показывают дискомфорт с легким комедийным эффектом», — сказал он.