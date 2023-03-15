Тому Крузу не разрешили посадить вертолет в Норвегии для съемок новой части «Миссия невыполнима»

Съемочная группа просила губернатора Шпицбергена Ларса Фаусе разрешить 30 посадок вертолета на архипелаге. Продюсерам объяснили в департаменте по вопросам экологии, что отказ связан с нежеланием тревожить местные природу и население и стремлением сохранить «практически нетронутую окружающую среду на Шпицбергене».