Тому Крузу не разрешили посадить вертолет в Норвегии для съемок новой части «Миссия невыполнима»

Власти Норвегии отказали съемочной команде Тома Круза в посадке вертолета на архипелаге Шпицберген. Там хотели снять сцену для новой части «Миссия невыполнима», сообщает The Times.
Съемочная группа просила губернатора Шпицбергена Ларса Фаусе разрешить 30 посадок вертолета на архипелаге. Продюсерам объяснили в департаменте по вопросам экологии, что отказ связан с нежеланием тревожить местные природу и население и стремлением сохранить «практически нетронутую окружающую среду на Шпицбергене».
Создатели «Миссия невыполнима» намерены обжаловать решение норвежских властей.
Премьера боевика «Миссия невыполнима-8» запланирована на 2024 год. Сотрудничество актера Тома Круза и режиссера Кристофера МакКуорри после премьеры «Миссия невыполнима-8» не закончится — они намерены выпустить еще две картины.