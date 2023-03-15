В Петербурге прошел второе чтение законопроект, который позволит снести десятки исторических зданий

Депутаты петербургского Законодательного собрания одобрили во втором чтении законопроект об изменении зон охраны объектов культурного наследия. Об этом сообщает издание закса.
В своем первоначальном виде, по утверждению градозащитников, законопроект позволял снести порядка 200 исторических зданий. Ко второму чтению предлагались несколько поправок — от «Яблока» и «Единой России» — которые позволяли сохранить часть домов. На заседании закса была принята лишь поправка единороссов.
Фракция «Яблоко» предлагала запретить снос сталинок в районе Невской заставы, около 20 зданий на Лиговском проспекте и нескольких домов на проспекте Обуховской обороны, в том числе школу, где училась поэтесса Ольга Берггольц.
Поправка «Единой России» касалась лишь домов на Нарвской заставе. Лидер партийной фракции Павел Крупник заявил, что встречался с местными жителями и пришел к выводу — здания там нужно сохранить. Однако исключить их из законопроекта нельзя — из‑за сложностей согласования с Минкультом. Поэтому для них в законе будет отдельный пункт, который запретит их снос до 1 января 2029 года — до этого времени действует программа реновации, в рамках которой район Нарвской заставы планируется застроить многоэтажками.
Поскольку поправка яблочников отклонена, остальные здания остаются под угрозой. Как отмечает «Ротонда», склады Кокоревых на Лиговском хотят уничтожить ради строительства терминала высокоскоростной железной дороги Петербург — Москва, а дома на проспекте Обуховской обороны — для постройки Большого Смоленского моста. В защиту здания школы, где училась поэтесса Берггольц, обращение записали жители блокадного Ленинграда, но это не повлияло на решение депутатов.