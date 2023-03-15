В Петербурге прошел второе чтение законопроект, который позволит снести десятки исторических зданий

Поправка «Единой России» касалась лишь домов на Нарвской заставе. Лидер партийной фракции Павел Крупник заявил, что встречался с местными жителями и пришел к выводу — здания там нужно сохранить. Однако исключить их из законопроекта нельзя — из‑за сложностей согласования с Минкультом. Поэтому для них в законе будет отдельный пункт, который запретит их снос до 1 января 2029 года — до этого времени действует программа реновации, в рамках которой район Нарвской заставы планируется застроить многоэтажками.