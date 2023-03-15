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В сети появился новый трейлер экранизации «Переносной двери»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:09

На ютуб-канале Rotten Tomatoes TV опубликовали трейлер фантастического фильма «Бюро магических услуг» («The Portable Door») — экранизации произведения британского писателя Томаса Холта «Переносная дверь».

В нем главный герой в исполнении Патрика Гибсона устраивается на работу в компанию, которая занимается организацией совпадений — тех самых, которые приводят людей к влюбленности, разводам и другим важным событиям в жизни.

Эксцентричный глава фирмы, которого сыграл Кристоф Вальц, однажды дает новому сотруднику непростую задачу — отыскать потерянную переносную дверь. Эта дверь может перенести своего обладателя в любое место в мире.

Молодой парень вместе со своей очаровательной коллегой, как показал трейлер, находят волшебную дверь и наслаждаются ее возможностями. Но вскоре они обнаруживают, что их работодатель намерен использовать магию во зло.

Тогда герой бросает вызов могущественной корпорации. К чему приведет его этот отважный выбор, станет известно 8 апреля — в этот день картина выйдет на стриминговом сервисе MGM+.

Помимо Гибсона и Вальца, в фильме можно будет увидеть Софи Уайлд («Райское местечко»), Сэма Нилла («Острые козырьки», «Парк Юрского периода»), Миранду Отто («Леденящие душу приключения Сабрины»), Джессику Де Гау («Гретель и Гензель»), Деймона Херримана («Змей»), Рейчел Хаус, Криса Пана и других.

Режиссером «Бюро магических услуг» выступил Джеффри Уокер («Молодой Скала»), а сценаристом стал Леон Форд. Последний адаптировал текст романа «Переносная дверь», опубликованного в 2003 году.

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Патрик ГибсонКристоф ВальцСэм НиллМиранда ОттоДжессика ДеРейчел ХаусДжеффри УокерЛеон Форд
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