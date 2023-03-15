Реклама
Новости

«Большая цифра» объявила Okko лучшим российским онлайн-кинотеатром

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:28

15 марта прошла 14-я ежегодная церемония вручения наград в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра». Стриминг Okko жюри признало лучшим онлайн-кинотеатром России, и два его проекта стали лауреатами.

Okko получил статуэтку за оригинальный сериал «1703», ставший лучшим в номинации «Детектив/триллер», и приз зрительских симпатий за финальный сезон сериала «Чикатило». «1703» обошел «Переговорщика», «Пансион» и «Замерзших» и еще два проекта Okko — «Оффлайн» и «Чикатило».

Последний сезон «Чикатило» от Okko набрал максимальное количество голосов в пользовательском голосовании и получил статуэтку-приз зрительских симпатий как лучший детектив/триллер. Всего в голосовании «Большой цифры» приняли участие порядка 55 тыс. человек.

С момента первого кадра мы не сомневались, что их [«1703» и «Чикатило»] ждет особенная судьба как в сервисе, так и вне его. Эти сериалы демонстрируют нашу приверженность актуальному и востребованному контенту, который находит отклик у зрителей и профессионалов.
Эльвира Дмитриевская
Заместитель генерального директора, директор по контенту Okko
© Пресс-служба Okko

В составе жюри присутствовали гендиректор Telecom DailyДенис Кусков, главред издания «Кабельщик» Дарья Бояринова, кинокритик Егор Москвитин, редактор гуманитарного блока «Российская газета» — «Неделя» Сусанна Альперина и другие журналисты, менеджеры и представители индустрии.

расскажите друзьям
люди
Егор МосквитинСусанна Альперина
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»