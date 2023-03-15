«Большая цифра» объявила Okko лучшим российским онлайн-кинотеатром

С момента первого кадра мы не сомневались, что их [«1703» и «Чикатило»] ждет особенная судьба как в сервисе, так и вне его. Эти сериалы демонстрируют нашу приверженность актуальному и востребованному контенту, который находит отклик у зрителей и профессионалов.

Эльвира Дмитриевская Заместитель генерального директора, директор по контенту Okko