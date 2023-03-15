«Большая цифра» объявила Okko лучшим российским онлайн-кинотеатром

15 марта прошла 14-я ежегодная церемония вручения наград в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра». Стриминг Okko жюри признало лучшим онлайн-кинотеатром России, и два его проекта стали лауреатами.
Okko получил статуэтку за оригинальный сериал «1703», ставший лучшим в номинации «Детектив/триллер», и приз зрительских симпатий за финальный сезон сериала «Чикатило». «1703» обошел «Переговорщика», «Пансион» и «Замерзших» и еще два проекта Okko — «Оффлайн» и «Чикатило».
Последний сезон «Чикатило» от Okko набрал максимальное количество голосов в пользовательском голосовании и получил статуэтку-приз зрительских симпатий как лучший детектив/триллер. Всего в голосовании «Большой цифры» приняли участие порядка 55 тыс. человек.
В составе жюри присутствовали гендиректор Telecom DailyДенис Кусков, главред издания «Кабельщик» Дарья Бояринова, кинокритик Егор Москвитин, редактор гуманитарного блока «Российская газета» — «Неделя» Сусанна Альперина и другие журналисты, менеджеры и представители индустрии.