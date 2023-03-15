«Это образовательный и одновременно развлекательный спектакль: мы говорим с детьми о сложной теме финансов на простом, очень близком им языке. Что такое пранк, хейт, стрим, поколению инстаграма и тиктока объяснять не нужно, а вот почему может рухнуть рынок ценных бумаг — да. Посмотрев „Лесную биржу“, ребята поймут, как важно грамотно обращаться с деньгами, думать собственной головой и не сдаваться, сталкиваясь с проблемами».

Данил Чащин Режиссер спектакля