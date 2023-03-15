Пермский «Театр-Театр» покажет в Москве детский спектакль «Лесная биржа», посвященный финансовой грамотности. Читатели «Афиши Daily» смогут приобрести на него билеты со скидкой 40%.
«Лесную биржу» поставил режиссер Данил Чащин. Он рассказал историю о жителях волшебного леса, которые придумали собственные деньги — золотые желуди. С помощью их они начали строить частный бизнес.
Согласно сюжету, Белка начала сдавать в аренду склады, Енот открыл прачечную, Бобер организовал платный водопровод, а Заяц-блогер разобрался в рынке ценных бумаг. Помощь животным в их начинаниях оказала Сова — глава Центробанка.
Сценарий спектакля написал финансист и писатель Эдуард Матвеев. Он объяснил детям, что такое акции, дивиденты и инвестиции. Аудитория «Лесной биржи» — школьники в возрасте от 9 до 14 лет, отметили в театре.
В постановке принимают участие актеры Антон Девятов, Михаил Меркушев, Александр Аверин, Никита Курицын, Александр Сизиков, Вячеслав Чуистов, Валентин Белоусов, Никита Пепеляев, Ксения Елохова, Алиса Санарова и другие.
Чтобы приобрести билеты со скидкой, необходимо ввести промокод БИРЖА40 при покупке билета на сайте «Афиши» или в мобильном приложении. Труппа театра сыграет спектакль на сцене МДМ четыре раза — 21, 22, 23 и 24 марта.
Получить скидку могут совершеннолетние зрители, проживающие на территории России. Каждый покупатель может использовать промокод только один раз. Он получит электронный билет. Подробнее о правилах акции рассказано здесь.