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Минцифры: трафик Telegram в России за 2022 год вырос втрое

Денис Ламехов
Сегодня в 17:15

Трафик мессенджера Telegram в России в 2022 году вырос в три раза по сравнению с 2021-м, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Его слова приводит ТАСС.

«Мы видим, что <…> доля трафика существенным образом выросла у „ВКонтакте“ и „Одноклассников“», — добавил он. По словам Шадаева, значимого роста аудитории у видеохостинга Rutube не наблюдается, при этом пользовательское видео активно развивается во «ВКонтакте».

ТАСС не сообщает точных данных ни по одному из сервисов. В отчете «2023 Global Internet Phenomena Report», который цитирует «Коммерсант», указано, что в категории «приложения для обмена сообщениями» Telegram занял третье место по генерируемому трафику.

«Telegram превратился, по сути, в социальный суперапп, который выполняет не только информационную, [но также] образовательную и развлекательную функции», — сказали в одном из российских операторов связи, чье заявление приводит газета.

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