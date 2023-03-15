Минцифры: трафик Telegram в России за 2022 год вырос втрое

Трафик мессенджера Telegram в России в 2022 году вырос в три раза по сравнению с 2021-м, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Его слова приводит ТАСС.
«Мы видим, что <…> доля трафика существенным образом выросла у „ВКонтакте“ и „Одноклассников“», — добавил он. По словам Шадаева, значимого роста аудитории у видеохостинга Rutube не наблюдается, при этом пользовательское видео активно развивается во «ВКонтакте».
ТАСС не сообщает точных данных ни по одному из сервисов. В отчете «2023 Global Internet Phenomena Report», который цитирует «Коммерсант», указано, что в категории «приложения для обмена сообщениями» Telegram занял третье место по генерируемому трафику.
«Telegram превратился, по сути, в социальный суперапп, который выполняет не только информационную, [но также] образовательную и развлекательную функции», — сказали в одном из российских операторов связи, чье заявление приводит газета.