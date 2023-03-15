Минцифры: трафик Telegram в России за 2022 год вырос втрое

«Мы видим, что <…> доля трафика существенным образом выросла у „ВКонтакте“ и „Одноклассников“», — добавил он. По словам Шадаева, значимого роста аудитории у видеохостинга Rutube не наблюдается, при этом пользовательское видео активно развивается во «ВКонтакте».