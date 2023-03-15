Animal Collective выпустили ранее не издававшуюся песню времен альбома «Spirit They’re Gone…»

Экспериментальная группа Animal Collective опубликовала ранее не издававшуюся песню «Untitled 1». Ее можно послушать здесь.
Трек был записан во время работы над дебютным альбомом коллектива «Spirit They’re Gone, Spirit They’ve Vanished» — музыканты работали над этим материалом во второй половине 1990-х, пластинка увидела свет в 2000-м.
Всего свет увидят пять прежде не выпускавшихся песен того же периода — группа соберет их в мини-альбом «A Night at Mr. Raindrop’s Holistic Supermarket». Его выход будет приурочен к переизданию «Spirit They’re Gone…» 12 мая 2023 года.
Дебютная запись — одна из важнейших в дискографии Animal Collective. В аннотации к диску было указано:
«Недавно мальчик по имени Эйви [Тэйр, настоящее имя — Дэвид Портнер] и его друг Медвежонок Панда [Panda Bear, настоящее имя — Ноа Леннокс] бродили по лоскутному одеялу, покрывающему землю (некоторые называют его лесом). На них смотрел бог Пан, их поднимали в воздух феи и ангелы света, игравшие глубоко в лесу.
ㅤ
„Давай сочиним музыку детства“, — крикнул Эйви. Панда счел идею хорошей. „Я могу взять волшебные барабанные палочки, а ты можешь играть на солнечной арфе“, — сказал он. Так они начали сочинять мелодии. Панда отовсюду приносил ритмы, а Эйви пел. Все песни были о деревянных игрушках и невидимых друзьях и были наполнены светом леса. Это были первые песни, которые они когда‑либо играли».
ㅤ
„Давай сочиним музыку детства“, — крикнул Эйви. Панда счел идею хорошей. „Я могу взять волшебные барабанные палочки, а ты можешь играть на солнечной арфе“, — сказал он. Так они начали сочинять мелодии. Панда отовсюду приносил ритмы, а Эйви пел. Все песни были о деревянных игрушках и невидимых друзьях и были наполнены светом леса. Это были первые песни, которые они когда‑либо играли».