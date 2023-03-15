Animal Collective выпустили ранее не издававшуюся песню времен альбома «Spirit They’re Gone…»

«Недавно мальчик по имени Эйви [Тэйр, настоящее имя — Дэвид Портнер] и его друг Медвежонок Панда [Panda Bear, настоящее имя — Ноа Леннокс] бродили по лоскутному одеялу, покрывающему землю (некоторые называют его лесом). На них смотрел бог Пан, их поднимали в воздух феи и ангелы света, игравшие глубоко в лесу.

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„Давай сочиним музыку детства“, — крикнул Эйви. Панда счел идею хорошей. „Я могу взять волшебные барабанные палочки, а ты можешь играть на солнечной арфе“, — сказал он. Так они начали сочинять мелодии. Панда отовсюду приносил ритмы, а Эйви пел. Все песни были о деревянных игрушках и невидимых друзьях и были наполнены светом леса. Это были первые песни, которые они когда‑либо играли».