Государственный Эрмитаж установил онлайн-камеру в здании Главного штаба — она 24 часа в сутки показывает работы одного из самых известных французских художников-модернистов Анри Матисса. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале музея.
В кадре можно увидеть знаменитые парные полотна «Танец» и «Музыка», а также картину «Разговор». Всего в собрании Эрмитажа 37 произведений Матисса.
Помимо этой камеры, в музее работают еще три — они круглосуточно в прямом эфире показывают Зал Рафаэля, Дворцовую площадь, Зимний дворец и Большой двор Зимнего дворца.