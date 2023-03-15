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Эрмитаж установил новую онлайн-камеру — она круглосуточно показывает работы Анри Матисса

Денис Ламехов
Сегодня в 14:10

Государственный Эрмитаж установил онлайн-камеру в здании Главного штаба — она 24 часа в сутки показывает работы одного из самых известных французских художников-модернистов Анри Матисса. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале музея.

В кадре можно увидеть знаменитые парные полотна «Танец» и «Музыка», а также картину «Разговор». Всего в собрании Эрмитажа 37 произведений Матисса.

Помимо этой камеры, в музее работают еще три — они круглосуточно в прямом эфире показывают Зал Рафаэля, Дворцовую площадь, Зимний дворец и Большой двор Зимнего дворца.

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Анри Матисс
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