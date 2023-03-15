Умер советский диссидент и правозащитник Сергей Григорьянц

В 1975 году Григорьянца приговорили к пяти годам заключения за продажу знакомому нескольких зарубежных изданий, а также перепродажу рисунков и картин. После освобождения он распространял в самиздате информацию о нарушении прав человека в СССР, издавая «Бюллетень В», за что позже был вновь задержан и осужден на семь лет строгого режима.