Умер советский диссидент и правозащитник Сергей Григорьянц

На 82 году ушел из жизни советский диссидент, бывший политзаключенный и основатель журнала «Гласность» Сергей Григорьянц. Об этом рассказала в своих соцсетях его дочь Анна.
Причина смерти не уточняется. О его кончине также написал председатель псковского «Яблока» Лев Шлосберг: «Умер Сергей Иванович Григорьянц, бескомпромиссный правозащитник и безупречный журналист, несгибаемый политзаключенный».
Сергей Григорьянц родился 12 мая 1941 года в Киеве. Он учился в Киевском политехническом институте, Рижском институте инженеров гражданской авиации и на факультете журналистики МГУ.
В 1975 году Григорьянца приговорили к пяти годам заключения за продажу знакомому нескольких зарубежных изданий, а также перепродажу рисунков и картин. После освобождения он распространял в самиздате информацию о нарушении прав человека в СССР, издавая «Бюллетень В», за что позже был вновь задержан и осужден на семь лет строгого режима.
Григорьянц сразу же возобновил правозащитную деятельность после освобождения в 1987 году. Он создал журнал «Гласность», критикующий коммунистическую систему, а через два года возглавил профсоюз независимых журналистов. Деятель также основал правозащитный фонд «Гласность». Одна из ее инициатив — создание международного трибунала по военным преступлениям в Чечне.