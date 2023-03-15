Футбольная школа GirlPower запускает стипендиальную программу для девочек

Женская футбольная школа GirlPower открывает стипендиальную программу, в рамках которой более 35 девочек в возрасте от 5 до 16 лет смогут тренироваться бесплатно, рассказали в компании «Афише Daily».
Инициативу будут реализовывать с марта по июнь 2023 года. В программе могут принять участие как девочки, которые ни разу не играли в футбол, так и имеющие игровой опыт.
«Это не „отбор лучших из лучших“, а в первую очередь социальная история про возможность отдать дочку на футбол бесплатно, в безопасную и комфортную среду», — рассказали в GirlPower.
Заявку можно оставить на сайте школы — она будет рассмотрена в течение недели, после чего письмо с решением отправится на почту заявителя. Срок приема заявок — до 31 марта 2023 года. Подробности и регистрация — по ссылке.