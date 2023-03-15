Альфред Молина сыграет в новом фильме Джастина Гиддингса

Сюжет картины расскажет историю братьев Кэла и Тая. Они отправляются в путешествие по стране, чтобы встретиться с отцом, которого никогда не знали. Вместе с давней подругой Элли и гитарой по имени Стиви эта троица будет вынуждена преодолеть путь длинной в 2000 миль.