Альфред Молина сыграет в новом фильме Джастина Гиддингса

Альфред Молина («Человек-паук») присоединился к актерскому составу инди-драмы «Когда мы доберемся туда», которая станет дебютом сценариста-режиссера Райана Патрика Уэлша. Об этом сообщает Deadline.
Сюжет картины расскажет историю братьев Кэла и Тая. Они отправляются в путешествие по стране, чтобы встретиться с отцом, которого никогда не знали. Вместе с давней подругой Элли и гитарой по имени Стиви эта троица будет вынуждена преодолеть путь длинной в 2000 миль.
Молина сыграет резкого, но милого отца Элли — Маркуса. Помимо него, в картине снимутся Минди Стерлинг («Остин Пауэрс») и Уилльям Катт («Человек с Земли»).
Вместе с Уэлшем режиссировать «Когда мы доберемся туда» будет Джастин Гиддингс («Это нормально»). В качестве продюсеров выступят Роберто Энрике Аумана («Через край»), Омид Задер («Улица Сезам») и Джош Тессье («Рождество на высокой ноте»).