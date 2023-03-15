В Москве начал работу Центр Музея Булгакова

Среди прочего там есть читальный зал, коворкинг, кафе, книжная и сувенирная лавки. Пространство открыто и для читателей вообще, и для исследователей биографии и творчества Михаила Булгакова в частности: в центре разместилась коллекция редких книг, вскоре добавятся рукописи.
Чтобы воспользоваться библиотечным фондом Центра, нужен читательский билет Музея Булгакова. Его можно оформить на месте. В центре музея будет проходить международная научная конференция, посвященная наследию писателя.
В пространстве Центра будут развернуты выставки. Первые из них посвятят булгаковскому Арбату и Дому писателей в Нащокинском переулке, булгаковской инсценировке «Мертвых душ» для МХАТа и иллюстрациям к «Мастеру и Маргарите».
Здесь же откроется постоянная экспозиция «Мемориальный кабинет Мариэтты Чудаковой», посвященная жизни и работе главного исследователя творчества писателя, автора первой научной булгаковской биографии и создателя Музея Булгакова.