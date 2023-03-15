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В Москве начал работу Центр Музея Булгакова

Денис Ламехов
Сегодня в 11:31

В помещении бывшей библиотеки по адресу Большой Афанасьевский переулок, 35/37, строение 4, открылся Центр Музея Булгакова, сообщает сайт мэра Москвы.

Среди прочего там есть читальный зал, коворкинг, кафе, книжная и сувенирная лавки. Пространство открыто и для читателей вообще, и для исследователей биографии и творчества Михаила Булгакова в частности: в центре разместилась коллекция редких книг, вскоре добавятся рукописи.

Чтобы воспользоваться библиотечным фондом Центра, нужен читательский билет Музея Булгакова. Его можно оформить на месте. В центре музея будет проходить международная научная конференция, посвященная наследию писателя.

В сообщении указано: «В первый день работы, 15 марта, с 15.00 до 20.00 гости смогут посетить экскурсию „Булгаковский Арбат“ (начало в 15.00) или попасть на обзорную прогулку по самому Центру (начало в 17.00), побывать на лекции Елены Михайловой „Книжная полка Михаила Булгакова“ (с 19.00 до 20.00) или послушать концерт камерной музыки в исполнении выпускников Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского (с 18.00 до 19.00)».

В пространстве Центра будут развернуты выставки. Первые из них посвятят булгаковскому Арбату и Дому писателей в Нащокинском переулке, булгаковской инсценировке «Мертвых душ» для МХАТа и иллюстрациям к «Мастеру и Маргарите».

Здесь же откроется постоянная экспозиция «Мемориальный кабинет Мариэтты Чудаковой», посвященная жизни и работе главного исследователя творчества писателя, автора первой научной булгаковской биографии и создателя Музея Булгакова.

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Михаил БулгаковЕлена Михайлова
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