В Москве начал работу Центр Музея Булгакова

В сообщении указано: «В первый день работы, 15 марта, с 15.00 до 20.00 гости смогут посетить экскурсию „Булгаковский Арбат“ (начало в 15.00) или попасть на обзорную прогулку по самому Центру (начало в 17.00), побывать на лекции Елены Михайловой „Книжная полка Михаила Булгакова“ (с 19.00 до 20.00) или послушать концерт камерной музыки в исполнении выпускников Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского (с 18.00 до 19.00)».