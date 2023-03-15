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Летние веранды откроются в Москве в апреле

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:12

Сезон летних веранд в Москве начнется 1 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

С сегодняшнего дня, 15 марта, предприниматели уже могут начать монтаж летних веранд. Собственник может бесплатно разместить летнее кафе в столице, главное, чтобы веранда была включена в городскую схему размещения.

«В столице они [веранды] стали очень популярны, привлекают внимание посетителей и создают особую атмосферу», — подчеркнул Немерюк.

По словам начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Ивана Боброва, летние веранды не должны мешать движению пешеходов по тротуару и перекрывать доступ к общественному транспорту.

«Конструкции должны располагаться на расстоянии не менее 25 метров от входа в метро, не менее пяти метров от подземного перехода и не менее 10 метров от остановок», — уточнил он.

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