Картинная галерея для хомячка: в твиттере вспоминают безумные действия от скуки во время пандемии

Пользователи признаются, что заточение дома в 2020 году заставило их вести себя непривычным образом. Кто‑то в общей сложности 191 час играл в «Майнкрафт», кто‑то делал из коробок костюм трансформера и ходил в нем по саду, кто‑то выпекал печенье в виде букв и складывал из них слово help («помогите»). «Я купила оранжевую одноместную палатку, поставила ее в саду и неделю сидела в ней со скрещенными ногами — просто для смены обстановки. Потом ее сдуло, и я плакала еще неделю», — рассказывает @copyofacopyjen. Скучающие по одноклассникам дети вырезали из картона «друзей», впрочем, подобным занимались и взрослые: @zoefromm2013 показывает сделанную в то время фотографию «званого ужина со знаменитостями». А одна из пользовательниц даже создала импровизированную художественную галерею для своего хомячка, нарисовав и развесив крохотные картины.