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ФИФА изменила формат проведения Чемпионата мира по футболу. Теперь в турнире сыграют 48 команды

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:25

Международная федерация футбола (ФИФА) изменила формат проведения Чемпионата мира. Отныне в финальной стадии турнира будут участвовать 48 сборных команд, сообщила организация.

Изменения коснутся уже ближайшего мирового первенства — оно пройдет в 2026 году в Северной Америке. Странами-хозяевами турнира станут одновременно США, Канада и Мексика.

На стадионах этих стран можно будет увидеть 48 сборных. Они будут разделены на 12 групп по четыре команды в каждой. Ранее, с 1998 года, в финальной части чемпионата участвовали игроки 32 государств.

В 2026 году Чемпионат мира по футболу будет состоять из 104 матчей. Весь турнир продлится 39 дней. В 1/16 финала сыграют 32 команды. Такое решение приняли на конгрессе ФИФА в Руанде.

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