Джеки Чан сыграет главную роль в «Новой полицейской истории 2»

Картину поставит поп-музыкант Николас Це, который переквалифицировался в режиссера. По словам Чана, он решил участвовать в сиквеле «Новой полицейской истории» именно из‑за того, что его поставит Це.
Ранее Це сыграл одну из центральных ролей в «Новой полицейской истории». 42-летний артист также известен по таким картинам как «Шаолинь» (в нем он снялся вместе с Чаном) и «Клятва».
Когда начнутся съемки «Новой полицейской истории 2», неизвестно. Кто войдет в актерский состав ленты, помимо Чана, пока также не сообщается.
Комедийный боевик «Полицейская история» вышел в 1985 году, его режиссером и исполнителем главной роли стал Джеки Чан. Фильм рассказал о полицейском, которому поручают охранять девушку — секретаршу наркобарона.
В 1988 году Чан выпустил продолжение ленты, в котором арестованный преступник пытается отомстить полицейскому. В 1992 году на экраны вышел третий фильм серии: в нем вновь появился Чан, однако режиссером картины стал Стэнли Тонг.
В 2004 году гонконгский кинематографист Бенни Чан перезапустил кинофраншизу и представил боевик «Новая полицейская история». В этом фильме у опытного героя появляется молодой напарник, который возвращает его в строй.