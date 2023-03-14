Apple TV+ выпустит комедийный сериал с Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсоном

Согласно сюжету, отношения двух героев столкнутся с непростым испытанием, когда их семьи попытаются жить вместе на ранчо в Техасе, принадлежащем герою МакКонахи. Создателем сериала выступит Дэвид Уэст Рид («Шиттс-Крик»).