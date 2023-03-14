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Apple TV+ выпустит комедийный сериал с Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсоном

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:48

Стриминговый сервис Apple TV+ выпустит комедийный сериал, главные роли в котором исполнят Мэттью МакКонахи («Интерстеллар») и Вуди Харрельсон («Треугольник печали»). Об этом сообщил Forbes.

Актеры, которые ранее работали вместе на съемках сериала «Настоящий детектив», воссоединятся, чтобы рассказать «согревающую сердце историю любви странной пары». В сериале они сыграют лучших друзей.

Согласно сюжету, отношения двух героев столкнутся с непростым испытанием, когда их семьи попытаются жить вместе на ранчо в Техасе, принадлежащем герою МакКонахи. Создателем сериала выступит Дэвид Уэст Рид («Шиттс-Крик»).

Рид, МакКонахи и Харрельсон станут вдобавок исполнительными продюсерами шоу наряду с Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг, Мэттом Танделлом, Биллом Бостом и Джереми Плагером.

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