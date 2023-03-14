Британский экс-премьер Тереза Мэй опубликует книгу «Злоупотребление властью»

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выпустит книгу «Злоупотребление властью», в которой расскажет о своем опыте работы в политике. Об этом сообщил Mirror.
Мэй обещает поделиться информацией о том, как «государственные учреждения злоупотребляли своей властью… вместо того, чтобы искать истину». В своей книге экс-премьер намерена пролить свет на скандалы в британских властных кругах.
Издатели описывают работу Мэй как «жгучее разоблачение несправедливости». Политик поделилась в ней правдой о «тех самых органах, чья работа заключалась в защите общественности, но они стремились защитить самих себя».
Книга затронет такие скандальные темы, как трагедия на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде, где во время давки погибли 96 человек, пожар в здании Grenfell Tower в Лондоне и отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
«Бывший премьер-министр выступает за радикальное переосмысление того, как мы подходим к нашей политике и общественной жизни», — заявили в издательстве.