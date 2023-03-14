Netflix показал трейлер фильма «Чупа» о мальчике, нашедшем чупакабру

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Чупа», рассказывающего о путешествии мальчика по имени Алекс в Мексику, где он неожиданно столкнулся с диковинным существом — чупакаброй.
Согласно ролику, родители отправили подростка Алекса к родственникам. Там мальчик узнал о мифическом чудовище, которое пытаются отыскать по всей Латинской Америке.
«Чупакабра не существует. Это — сказка», — заявляет мальчику его дядя. Однако вскоре Алекс доказывает обратное: неподалеку от дома он встречает миловидного пушистого зверька, который становится питомцем семьи по кличке Чупа.
Чупа привлекает внимание охотников, мечтающих прославиться, успешно поймав чупакабру. Они начинают преследовать Алекса и его близких. Те, в свою очередь, спасаются от злоумышленников, попутно надеясь найти семью Чупы.
Фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix 7 апреля. Его режиссером стал Джонас Куарон, сценаристами выступили Джо Барнатан, Шон Кеннеди Мур, Маркус Райнхарт и Брендан Белломо. Среди продюсеров оказался Крис Коламбус («Один дома»).
В актерский состав картины вошли Демиан Бичир, Хулио Сесар Седильо, Эван Уиттен, Алекс Найт, Кристин Гудвин, Ксавьер Эстрада, Берна Кеншин и другие.