Meta* уволит еще 10 тысяч сотрудников для сокращения расходов

Американская компания Meta*, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, сократит еще около 10 тыс. сотрудников и закроет 5000 открытых вакансий. Об этом объявил Марк Цукерберг.
Глава корпорации заявил об увольнении 11,6% нынешних штатных сотрудников (всего их в компании свыше 86 тыс.). Ранее Meta* уже проводила массовые сокращения — в ноябре компания расторгла контракты с 10 тыс. работников.
«Это будет непросто, но обойтись без этого невозможно. Это будет означать прощание с талантливыми и увлеченными коллегами, которые были частью нашего успеха. Они посвятили себя нашей миссии, и я лично благодарен за все их усилия», — сказал Цукерберг.
Новую волну сокращений Цукерберг назвал «обновлением по итогам Года эффективности». Он объявил реструктуризацию среди техперсонала в конце апреля, а среди бизнес-группы — в конце мая.
«В небольшом числе случаев завершение этих изменений может продлиться до конца года», — отметил Цукерберг, добавив, что надеется внести «организационные изменения как можно скорее», чтобы команда могла «преодолеть этот период неопределенности и сосредоточиться на предстоящей важной работе».
По словам главы Meta*, сокращение сотрудников «служит как созданию более компактной техкомпании, так и повышению эффективности бизнеса». Увольнения позволят корпорации сохранить годовые расходы на 3 млрд долларов.
Затраты на реструктуризацию в Meta* оценивают в 3–5 млрд долларов: столько у компании уйдет на консолидацию активов, а также на выплату выходных пособий персоналу.
«Люди станут более продуктивными, а их работа — более увлекательной и приносящей удовлетворение. Мы станем еще большим магнитом для самых талантливых людей», — заявил Цукерберг.
* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.