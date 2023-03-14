Meta* уволит еще 10 тысяч сотрудников для сокращения расходов

«Это будет непросто, но обойтись без этого невозможно. Это будет означать прощание с талантливыми и увлеченными коллегами, которые были частью нашего успеха. Они посвятили себя нашей миссии, и я лично благодарен за все их усилия», — сказал Цукерберг.