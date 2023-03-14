Wildberries начал штрафовать владельцев ПВЗ за оскорбительные посты о компании в сети

«Как отмечают владельцы пунктов, при отправке на склад бракованного товара нет гарантий, что его изымут из оборота. То есть владельцы ПВЗ могут оплатить штраф за брак, а товар потом может появиться еще где‑нибудь», — пишет телеграм-канал.