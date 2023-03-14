Wildberries начал штрафовать владельцев ПВЗ за оскорбительные посты о компании в сети

Согласно пункту оферты 8.15, под нарушение будут подпадать уничижительные фото, видео, посты в соцсетях, отзывы и даже комментарии. Размер штрафа — 100 тыс. рублей.
По данным Baza, изменения в оферту были внесены 3 марта. Помимо прочего, владельцы ПВЗ теперь не могут оспаривать подмены и возвраты бракованных товаров. В случае, если покупатель возвращает некачественную вещь в пункт выдачи, его владелец должен оплатить полную стоимость.
«Как отмечают владельцы пунктов, при отправке на склад бракованного товара нет гарантий, что его изымут из оборота. То есть владельцы ПВЗ могут оплатить штраф за брак, а товар потом может появиться еще где‑нибудь», — пишет телеграм-канал.
Списания, утверждает Baza, Wildberries начал проводить 9 марта. Некоторые владельцы пунктов выдачи отмечают, что штрафы приходят даже за товары прошлого года.