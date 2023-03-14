Mumford & Sons, Lorde и Macklemore: Sziget объявил вторую волну артистов

Крупнейший фестиваль Европы Sziget, который пройдет с 10 по 15 августа 2023 года в Будапеште, назвал музыкантов второй волны, обновив лайнап. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
В список хедлайнеров вошла британская фолк-рок-группа Mumford & Sons, новозеландская поп-дива Lorde и американский рэпер Macklemore. Они присоединятся к ранее анонсированным хедлайнерам Билли Айлиш, Дэвиду Гетте, Florence and The Machine и Imagine Dragons.
Кроме них, на «Острове Свободы» выступят Loyle Carner, Bonobo, Tale Of Us, girl in red, Yung Lean, Confidence Man, The Aces, Lucie Antunes, Coloray, SG Lewis, Sleaford Mods, Ben Böhmer, Son Mieux, Giant Rooks, I Hate Models, 999999999, Herrensauna XXL, Shlømo and Tx и многие другие. Организаторы обещают, что список еще пополнится.
Билеты на Sziget уже доступны в продаже. Стоимость обычного шестидневного билета составит 349 евро (около 28 тыс. рублей), VIP — 569 евро (около 45 тыс.), обычного трехдневного — 240 евро (около 10 тыс.), категории VIP — 405 евро (около 32 тыс.), дневной билет обойдется в 75 евро (около 6000), а категорий VIP — 160 евро (около 12 тыс.).
Sziget проводится на острове Обуда в Будапеште с 1993 года. В 2021 году он собрал более 450 тыс. гостей из 100 стран. Музыкальная программа фестиваля варьируется от значимых имен международной поп- и рок-сцены до мировых звезд электронной музыки.