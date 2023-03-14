Mumford & Sons, Lorde и Macklemore: Sziget объявил вторую волну артистов

Sziget проводится на острове Обуда в Будапеште с 1993 года. В 2021 году он собрал более 450 тыс. гостей из 100 стран. Музыкальная программа фестиваля варьируется от значимых имен международной поп- и рок-сцены до мировых звезд электронной музыки.