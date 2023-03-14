Фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities объявил опен-кол

Впервые Rosbank Future Cities состоялся в июле 2021 года в шести городах — Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярке, Москве, Нижнем Новгороде и Петербурге. В нем приняли участие более 65 тыс. человек. В 2022 году фестиваль был посвящен проблеме гармоничного взаимодействия современного человека с окружающей средой в контексте города. Организаторы называют одной из главных задач фестиваля поддержку художественной сцены.