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Фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities объявил опен-кол

Семён Гудошников
Сегодня в 16:01

Фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities открыл прием заявок на участие в открытом конкурсе. Об этом «Афише Daily» рассказали его представители.

На конкурс принимаются ранее нереализованные художественные работы, соответствующие теме и интегрированные в городскую среду. Тема этого года — гастрономия в контексте устойчивого развития. Участники феста будут исследовать, как изменение отношения к еде и более осознанный выбор продуктов влияет на будущее общества и экосистему.

Проект претендента может быть в цифровом формате (например, видео, AR, генеративная графика, интерактивная инсталляция) или представлять собой паблик-арт-проект, выполненный с помощью цифровых технологий (скульптура, световая инсталляция, кинетическая инсталляция и другие).

Подать заявку на участие можно до 7 апреля 2023 года. Финалисты конкурса смогут реализовать свои проекты в городах-участниках фестиваля и получат по 150 тыс. рублей гонорара. Все расходы на создание работ победителей возьмут на себя организаторы.

Rosbank Future Cities 2023 пройдет с 20 июня по 11 июля в пяти городах России — Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Петербурге и Сочи. Куратором выступит Ольга Вад, руководитель магистратуры Art & Science Университета ИТМО, соавтор выставки «Hydra. Искусство новых медиа в контексте экотревожности», которая проходила в «Севкабель Порту».

Впервые Rosbank Future Cities состоялся в июле 2021 года в шести городах — Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярке, Москве, Нижнем Новгороде и Петербурге. В нем приняли участие более 65 тыс. человек. В 2022 году фестиваль был посвящен проблеме гармоничного взаимодействия современного человека с окружающей средой в контексте города. Организаторы называют одной из главных задач фестиваля поддержку художественной сцены.

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