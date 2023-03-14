Фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities объявил опен-кол

Фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities открыл прием заявок на участие в открытом конкурсе. Об этом «Афише Daily» рассказали его представители.
На конкурс принимаются ранее нереализованные художественные работы, соответствующие теме и интегрированные в городскую среду. Тема этого года — гастрономия в контексте устойчивого развития. Участники феста будут исследовать, как изменение отношения к еде и более осознанный выбор продуктов влияет на будущее общества и экосистему.
Проект претендента может быть в цифровом формате (например, видео, AR, генеративная графика, интерактивная инсталляция) или представлять собой паблик-арт-проект, выполненный с помощью цифровых технологий (скульптура, световая инсталляция, кинетическая инсталляция и другие).
Подать заявку на участие можно до 7 апреля 2023 года. Финалисты конкурса смогут реализовать свои проекты в городах-участниках фестиваля и получат по 150 тыс. рублей гонорара. Все расходы на создание работ победителей возьмут на себя организаторы.
Rosbank Future Cities 2023 пройдет с 20 июня по 11 июля в пяти городах России — Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Петербурге и Сочи. Куратором выступит Ольга Вад, руководитель магистратуры Art & Science Университета ИТМО, соавтор выставки «Hydra. Искусство новых медиа в контексте экотревожности», которая проходила в «Севкабель Порту».
Впервые Rosbank Future Cities состоялся в июле 2021 года в шести городах — Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярке, Москве, Нижнем Новгороде и Петербурге. В нем приняли участие более 65 тыс. человек. В 2022 году фестиваль был посвящен проблеме гармоничного взаимодействия современного человека с окружающей средой в контексте города. Организаторы называют одной из главных задач фестиваля поддержку художественной сцены.