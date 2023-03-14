Shortparis опубликовали фрагмент из фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского»

Фрагмент посвящен страданиям Антонины Милюковой — супруги композитора Петра Ильича Чайковского. «Он умрет в муках, будет страдать, мучиться, и никто ему не поможет. Никто его не спасет, потому что меня рядом нет», — произносит она в начале ролика. Позже она идет по городу и слышит от разносчиков газет: «Сочинитель музыки Чайковский умер от холеры».