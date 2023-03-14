Shortparis опубликовали фрагмент из фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского»

Петербургская группа Shortparis опубликовала фрагмент из фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».
Ролик сопровождается ранее вышедшей песней «О, как небо черно». В основу песни легло стихотворение «В горькую минуту» поэта Алексея Апухтина, написанное в 1859 году.
Фрагмент посвящен страданиям Антонины Милюковой — супруги композитора Петра Ильича Чайковского. «Он умрет в муках, будет страдать, мучиться, и никто ему не поможет. Никто его не спасет, потому что меня рядом нет», — произносит она в начале ролика. Позже она идет по городу и слышит от разносчиков газет: «Сочинитель музыки Чайковский умер от холеры».
Действие «Жены Чайковского» происходит в России во второй половине XIX века. Сюжет рассказывает о жене композитора Антонине Милюковой, которая не может смириться с гомосексуальностью Петра Чайковского, из‑за чего впадает в безумие.
В ленте снялись Один Байрон, Алена Михайлова, Оксимирон*, Александр Горчилин, Филипп Авдеев, Варвара Шмыкова, Владимир Мишуков и другие.
* Признан иноагентом.