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Shortparis опубликовали фрагмент из фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:39

Петербургская группа Shortparis опубликовала фрагмент из фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».

Ролик сопровождается ранее вышедшей песней «О, как небо черно». В основу песни легло стихотворение «В горькую минуту» поэта Алексея Апухтина, написанное в 1859 году.

Фрагмент посвящен страданиям Антонины Милюковой — супруги композитора Петра Ильича Чайковского. «Он умрет в муках, будет страдать, мучиться, и никто ему не поможет. Никто его не спасет, потому что меня рядом нет», — произносит она в начале ролика. Позже она идет по городу и слышит от разносчиков газет: «Сочинитель музыки Чайковский умер от холеры».

Действие «Жены Чайковского» происходит в России во второй половине XIX века. Сюжет рассказывает о жене композитора Антонине Милюковой, которая не может смириться с гомосексуальностью Петра Чайковского, из‑за чего впадает в безумие.

В ленте снялись Один Байрон, Алена Михайлова, Оксимирон*, Александр Горчилин, Филипп Авдеев, Варвара Шмыкова, Владимир Мишуков и другие.

* Признан иноагентом.

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Кирилл СеребренниковПетр ЧайковскийАнтонина МилюковаАлексей АпухтинАлена МихайловаАлександр ГорчилинФилипп АвдеевВарвара ШмыковаВладимир Мишуков
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